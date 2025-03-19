Троє мешканців Слов'янська постраждали через російську атаку

Внаслідок російської атаки на Слов'янськ постраждали троє мирних жителів. Про це сьогодні вранці повідомила Донецька обласна прокуратура.
Відомство повідомляє, що 18 березня 2025 року о 20:50 російські війська завдали удару по Слов'янську.
Після обстрілу одного з районів міста, за даними відомства, двоє мирних жителів — чоловіки 58 і 59 років — зазнали мінно-вибухових травм та забійних ран, а у 71-річної жінки діагностовано гостру стресову реакцію.
Через атаку також пошкоджено 21 приватний будинок та транспортні засоби.
«Розпочато розслідування за фактом військового злочину», — йдеться у повідомленні прокуратури.
Тип використаного російською армією озброєння встановлюється.
Раніше повідомлялося, що ввечері 18 березня у містах Краматорськ та Слов'янськ Донецької області пролунали вибухи. У Слов'янську, як стверджують жителі, частина міста залишилася без світла і є поранені.
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