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Троє мешканців Слов'янська постраждали через російську атаку

19 березня 2025, 08:07

Троє мешканців Слов'янська постраждали через російську атаку

Наслідки обстрілу Слов'янська увечері 18 березня. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки обстрілу Слов'янська увечері 18 березня. Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок російської атаки на Слов'янськ постраждали троє мирних жителів. Про це сьогодні вранці повідомила Донецька обласна прокуратура.

Відомство повідомляє, що 18 березня 2025 року о 20:50 російські війська завдали удару по Слов'янську.

Після обстрілу одного з районів міста, за даними відомства, двоє мирних жителів — чоловіки 58 і 59 років — зазнали мінно-вибухових травм та забійних ран, а у 71-річної жінки діагностовано гостру стресову реакцію.

Через атаку також пошкоджено 21 приватний будинок та транспортні засоби.

«Розпочато розслідування за фактом військового злочину», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Тип використаного російською армією озброєння встановлюється.

Раніше повідомлялося, що ввечері 18 березня у містах Краматорськ та Слов'янськ Донецької області пролунали вибухи. У Слов'янську, як стверджують жителі, частина міста залишилася без світла і є поранені.

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