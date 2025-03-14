На окупованій Луганщині почали формувати «народні дружини»: їм дозволили застосовувати фізичну силу – ОВА

В окупованій Луганській області почали формувати «народні дружини». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, на сьогодні зібрали вже 90 людей, яких «силові структури» загарбників залучатимуть під час проведення масових заходів.



«Їм дозволили застосовувати фізичну силу, озброюватися електрошокерами та газовими балончиками. Навіть обіцяють видати уніформу», – сказав Лисогор.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині впровадили пропагандистську програму у дитсадках.