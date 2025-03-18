У Родинському близько 1000 людей залишаються без газу, води, світла та зв'язку

У місті немає зв'язку, води, світла та газу. Фото: Вадим Філашкін

У прифронтовому Родинському Покровської громади Донецької області залишається близько 1000 людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, у місті відсутнє електропостачання, газопостачання, водопостачання та зв'язок.



Тричі на тиждень волонтери World Central Kitchen роздають місцевим мешканцям гарячі обіди.



«Видаємо кожному мешканцю міста, всі приходять без документів та отримують гарячий обід «на руки». У кого є лежачі люди вдома чи люди з інвалідністю, ми передаємо їм також», — повідомила інспекторка із самоорганізації населення Анастасія Здебка.



Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати Покровську громаду Донеччини. Підсумки минулої доби — зруйновано будинок та пожежу.