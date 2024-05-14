«Про мобілізацію не йдеться»: новий міністр оборони РФ окреслив основні завдання

Новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов. Фото: ТАСС

Нещодавно призначений на посаду міністра оборони РФ Андрій Білоусов у своєму першому виступі окреслив головні завдання.



Однією з найнагальніших проблем він назвав питання оснащення Збройних сил Росії. Насамперед — забезпечення постачання найсучаснішої техніки, артилерійських боєприпасів, ракет, засобів особистого захисту, засобів зв'язку, безпілотників та засобів РЕБ.



«Противник швидко навчається. Ситуація із застосуванням нових технологій змінюється буквально щотижня. Нам потрібно випереджати супротивника та відпрацьовувати нові форми ведення бойових дій. Все, що є ефективного та передового в країні, має працювати на досягнення перемоги», — заявив він.



Ще одним важливим питанням Білоусов вважає комплектування Збройних сил РФ.



«Спеціально хочу наголосити для журналістів: не йдеться про мобілізацію чи надзвичайні заходи, йдеться про планові заходи»,— сказав Білоусов.



Він зазначив, що «в першорядному порядку потрібно займатися військовою освітою, тут накопичені певні проблеми».



Новий міністр оборони Росії заявив, що Володимир Путін дав йому два ключові завдання: забезпечити інтеграцію економіки ЗС РФ у загальну економіку країни та зробити військову економіку та роботу міністерства оборони максимально відкритою до інновацій.



«Я цілком усвідомлюю свою відповідальність перед країною, народом та президентом. Зобов'язуюсь докласти всіх моїх сил, здоров'я і, якщо буде потрібно, життя, для досягнення поставлених завдань»,— сказав Білоусов.







Нагадаємо, 12 травня Володимир Путін своїми указами звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони та призначив секретарем Ради Безпеки Росії. Цього ж дня Путін подав Раді Федерації для проведення консультацій кандидатуру Андрія Білоусова на посаду міністра оборони.