На території військової частини ФСБ та військового заводу в Росії сталася пожежа: припускають підпал

У підмосковній Балашисі на території військової частини ФСБ сталася пожежа: припускають підпал. Фото: ASTRA/Telegram

У Підмосков'ї спалахнула електропідстанція військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання. Пожежа на електропідстанції у Балашисі сталася напередодні увечері, 14 травня. Про це з посиланням на повідомлення керівництва міста пише російський незалежний Telegram-канал Astra.

У міській адміністрації заявили, що причиною пожежі стало коротке замикання, а голова міста щодо причини змовчав. У ЗМІ пишуть, що причиною міг стати підпал.

Як з'ясувала Astra, пожежа сталася на підстанції місцевого заводу «Прогрес», на території якого розташована в/ч 35533 ФСБ РФ.

За інформацією сайту Agentura.ru, ця військова частина входить до складу Науково-технічної служби ФСБ РФ, центр розробляє, виробляє та тестує електронні носії різних програм для військового комплексу країни та цивільних підприємств.

Повідомляється також, що у 2012 році співробітники ФБР припинили нелегальні закупівлі мікроелектроніки у США, кінцевим покупцем якої був науково-дослідний інститут, підпорядкований ФСБ. Електроніку нібито мали передати саме військовій частині 35533.

Нагадаємо, 14 травня частина окупованого Маріуполя залишилася без світла через пожежу на «Азовсталі».