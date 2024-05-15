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Володимир Путін висловився про мирні переговори з Україною

15 травня 2024, 13:43

Володимир Путін висловився про мирні переговори з Україною

Володимир Путін висловився щодо проведення переговорів з Україною. Фото: Sputnik Володимир Путін висловився щодо проведення переговорів з Україною. Фото: Sputnik

Росія начебто готова до мирних переговорів з Україною, проте каменем спотикання для їх проведення є «надійність» гарантій та нібито бажання Заходу «покарати» Москву. Про це заявив напередодні свого візиту до КНР очільник Кремля Володимир Путін в інтерв'ю китайському інформагентству «Сіньхуа», опублікованому в середу, 15 травня.

«Ми хочемо всеосяжного, стійкого та справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. І відкриті для діалогу щодо України, але це мають бути переговори, які враховують інтереси всіх залучених до цього конфлікту країн, у тому числі й наші інтереси. Поряд із серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки і для протиборчої сторони, і, звичайно, для Росії. При цьому це мають бути надійні гарантії»,— зазначив він.

При цьому Путін одразу ж вигадав нову проблему у питанні переговорів.

«Головна проблема — це якраз надійність будь-яких гарантій, тому що ми маємо справу з державами, правлячі кола яких віддають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, а «порядку, заснованому на правилах», про які вони постійно говорять, але яких ніхто не бачив, з якими ніхто не погоджувався і які, зважаючи на все, змінюються залежно від поточної політичної кон'юнктури та інтересів тих, хто їх вигадує»,— зазначив Путін.

Він також схвалив пропозиції Китаю щодо врегулювання війни, але нарікнув, що вони нібито «не знаходять підтримки ні в Україні, ні у її західних покровителів».

«Вони не готові до рівноправного, чесного та відкритого діалогу, який ґрунтується на взаємній повазі та врахуванні інтересів один до одного... Натомість західні еліти наполегливо намагаються «покарати» Росію, ізолювати та послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Запровадили проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну. Незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи»,— поскаржився Путін.



Раніше повідомлялося, що після проведення мирного саміту у Швейцарії Київ може розпочати переговори з Москвою. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському виданню Foreign Policy.

За словами дипломата, мета червневої конференції у Швейцарії — створити коаліцію країн, яка підтримає формулу миру Зеленського. Кулеба заявив, що після цього можна буде розпочинати «комунікації з Росією».

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