Один загиблий та троє постраждалих унаслідок обстрілів РФ за добу на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 27 травня, один цивільний загинув від рук російських окупантів, також відомо про трьох постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 27 травня росіяни вбили одного жителя Донецької області — у Калинівці», — написав він.





Крім того, за інформацією Філашкіна, ще троє людей поранені.



З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 1979 осіб, зазнали поранень — 4928. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що у групованні «ДНР» заявили про поранення п'ятьох мирних жителів 27 травня на окупованій території Донецької області внаслідок обстрілу. При цьому до категорії мирних жителів увійшли співробітники пожежної служби, яка підпорядковується російській владі.