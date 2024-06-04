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У Міненерго заявили, що ринкова вартість світла має бути 7,5 гривень за кіловат-годину

04 червня 2024, 11:56

У Міненерго заявили, що ринкова вартість світла має бути 7,5 гривень за кіловат-годину

У Міністерстві енергетики вважають, що ринкова вартість світла має становити 7,5 грн за кіловат-годину У Міністерстві енергетики вважають, що ринкова вартість світла має становити 7,5 грн за кіловат-годину

Вартість електроенергії для населення України має бути ще вищою, адже вона становить понад 7,5 грн. Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, повідомляє пресслужба відомства.

Грінчук зауважила, що додаткові кошти, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації, що дозволить максимально підготувати Україну до зими.

«Підвищення тарифу — це вимушений крок, єдина причина якого — це значні втрати в енергосистемі після російських обстрілів», — зазначила Грінчук.

Вона нагадала, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії «Центренерго» та гідроелектростанції «Укргідроенерго».

Тому підвищення тарифів до 4,32 грн за кВт-год покриє виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

«Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 грн», — зазначила Світлана Грінчук.

Вона сказала, що літо 2024 року буде складним, адже значний обсяг генерації пошкоджений або повністю знищений, і потрібен час на відновлення. Але зараз енергетики працюють цілодобово, щоб максимально підготуватися до зими, коли ситуація за словами Грінчука, ймовірно, покращає.

Нагадаємо, що з 1 червня в Україні офіційно підвищився тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становитиме 4,32 грн за кВт-год незалежно від обсягу споживання.

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