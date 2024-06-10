В Україні тривалість відключення світла має вирівнятися: коли та яким чином

З 24 червня з доступної електроенергії відніматиметься обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а областям надаватимуть нові ліміти для населення. Про це в ефірі телеканалу «Київ24» розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

За словами Бойка, раніше на два тижні з ремонту вивели атомний блок.

«Це надало системі 1000 МВт. Це дуже суттєва цифра, яка допомогла у вихідні уникнути обмежень. Однак вчора ввечері «Укренерго» протягом однієї години залучало аварійну допомогу від сусідів, щоб виконати обіцянку та не застосовувати графіків обмежень, щоб не у значному обсязі, але запровадити такі графіки», – сказав він.

Юрій Бойко стверджує, що тривалість відключень вирівняється, оскільки в Україні планують забирати обсяг електрики у критичної інфраструктури.

«Ми з доступної електроенергії по країні відніматимемо обсяг електрики, яка йде на критичну інфраструктуру. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а, наприклад, 70%, але їх буде доведено до споживачів. Таким чином, тривалість відключення має вирівнятися», – наголосив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.

Нагадаємо, що в Україні відключення електроенергії 10 червня застосовуватимуться з 16:00 до 22:00.