Перукарку з Донецька, яку РФ звинувачує у «підготовці до теракту», перевели до карцеру: причина — лягла на ліжко

Перукарку з Донецька Валентину Тагірову, яку минулого року затримали у Росії за звинуваченням у «підготовці до теракту», перевели до карцеру на 15 діб через те, що вона лягла на ліжко. Про це повідомляє «Перший відділ».



За повідомленнями юристів, Тагірова через хворобу не виспалася і лягла на ліжко вдень — це і спричинило покарання. До звичайної камери вона зможе повернутися вже цієї п'ятниці, 14 червня.



Відомо, що уродженка Донецька наступного дня після початку повномасштабного вторгнення виїхала до російського міста Самара, перебувала у «пункті тимчасового розміщення» і навіть влаштувалася на роботу.



Тагіровій інкримінували звинувачення у підготовці теракту в РФ (частина 1 статті 30 КК, пункт «а» частини 1 статті 205 КК), а цього року внесли до переліку «терористів та екстремістів».



Навесні Тагірова потрапила до «приміщення, що функціонують у режимі СІЗО» при ІЧ-15 Самари. Пів року Валентина перебувала в одиночній камері, а восени її перевели до спільного приміщення.



Валентина має 11-річну доньку.



Раніше ми писали, що прокурори Донецької обласної прокуратури спрямували до суду обвинувальні акти щодо чотирьох працівників правоохоронного органу за фактами державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).