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У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи: попередньо, є «прильоти»

12 червня 2024, 11:38

У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи: попередньо, є «прильоти»

«Приліт» у центрі Донецька. Фото: окупаційна адміністрація Донецька «Приліт» у центрі Донецька. Фото: окупаційна адміністрація Донецька

У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві мешканці.

Попередньо, «прильоти» були на межі двох районів – Ворошиловського та Київського. Там знаходиться, наприклад, так зване «управління ФСБ з ДНР». Однак на цей час немає інформації, куди саме припали удари.

Вибухи у центрі міста підтвердив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.

Нагадаємо, що 10 червня ЗСУ ударом з HIMARS знищили російську систему ППО «Панцир-С1» на Луганщині.

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