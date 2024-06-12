У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи: попередньо, є «прильоти»

«Приліт» у центрі Донецька. Фото: окупаційна адміністрація Донецька

У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві мешканці.

Попередньо, «прильоти» були на межі двох районів – Ворошиловського та Київського. Там знаходиться, наприклад, так зване «управління ФСБ з ДНР». Однак на цей час немає інформації, куди саме припали удари.

Вибухи у центрі міста підтвердив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.

Прильоти біля Донецька були на межі двох районів – Ворошиловського та Київського. У тих краях розташоване, наприклад, управління ФСБ з ДНР. Однак куди саме нанесли удари, наразі інформації немає pic.twitter.com/WSEXnwcucl — Новини Донбасу (@novostidnua) June 12, 2024

Нагадаємо, що 10 червня ЗСУ ударом з HIMARS знищили російську систему ППО «Панцир-С1» на Луганщині.