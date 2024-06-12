У ніч проти 12 червня росіяни знову вдарили по Костянтинівці авіабомбою: поранена цивільна особа

Російські війська знову скинули керовану авіабомбу на місто Костянтинівка Донецької області. Це сталося в ніч проти 12 червня, – повідомляє міська військова адміністрація.

«11 червня о 21:55 стався російський авіаудар КАБ-250 по місту Костянтинівка. Внаслідок обстрілу зазнав поранення мирний житель. Пошкоджено дві багатоповерхівки», — йдеться у повідомленні ГВА.

Також зазначається, що протягом доби під обстрілами російських військ перебували житлові забудови села Подільське (влучання по раніше зруйнованих будинках) та околиці селищ Маркове, Миколаївка, Ступочки.

Інформація про постраждалих не надходила, – повідомили у ГВА.

Нагадаємо, в ніч проти 11 червня російські військові вдарили по місту Костянтинівка Донецької області керованою авіабомбою КАБ-500. Внаслідок обстрілу поранені п'ятеро місцевих жителів, щонайменше 13 багатоквартирних будинків мають значні пошкодження.