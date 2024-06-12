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ШААС відмовився поновити Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду

12 червня 2024, 16:55

ШААС відмовився поновити Богдана Львова на посаді судді Верховного Суду

Богдану Львову відмовили у поновленні на посаді судді ВС. Фото: кадр із відео Богдану Львову відмовили у поновленні на посаді судді ВС. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 12 червня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовив у поновленні Богдана Львова на посаді судді у штаті Верховного Суду.

Колегія суддів підтвердила законність звільнення Львова на підставі листа СБУ про наявність у судді громадянства РФ та ухвалила рішення на користь України.

Раніше, 29 травня, в інтерв'ю «Радіо Свободі» Львов не заперечував, що мав нерухомість та родичів у Москві. Але відмовився коментувати тему квартири, посилаючись на таємницю слідства, яке проводить НАБУ у справі про недекларування.


Під час слухання суддя поцікавився у Львова, чи він здійснював активні дії щодо відчуження частки квартири. Львов сказав, що відчужував, але хоче про це говорити у закритій частині засідання. Без трансляції та вільних слухачів.

Адвокат Львова, своєю чергою, заявив про те, що важко протиставити щось, коли дається держкоманда, дуже складно на якомусь проміжному етапі впливати на це. Він також зазначав, Глава ВС закрутив державний маховик, вибратися з якого неможливо.

Представник СБУ звернув увагу, що у матеріалах справи міститься документ НАБУ, що підтверджує перебування Львова у Москві саме в ті дати, коли він:

  • писав заяву на російський паспорт;
  • отримував російський паспорт;
  • переоформляв квартиру у Москві.

Отже, ці документи не могли бути підроблені, адже інформація про перетин кордону не є публічною.

Канал аналітичного центру «Фундація DEJURE» зазначив, що перемога не є остаточною і Богдан Львов ще може подати касаційну скаргу, а також він уже звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Переможемо цензуру разом!

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