РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як це вплине на ситуацію на фронті

Росіяни завершують будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, завершення будівництва цієї залізниці очікується днями.

«Вони практично закінчили. Як тільки закінчать, то це кардинально змінить усю логістичну картину на лінії фронту, принаймні якщо ми говоримо про південь Донецької області й частину Запорізької області. Те, що починається від Волновахи, від Вугледара і закінчується, умовно кажучи, в районі Пологів, Токмака – це буде кардинальна зміна. Тому що це справді скорочення логістики за кілометражем десь до 300 км. А за часом це скорочення просто на дні», – розповів Андрющенко.

Нагадаємо, що Росія застосовувала зумисну тактику голоду під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року.