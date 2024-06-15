Сьогодні, 15 червня, у Швейцарії стартував Глобальний саміт миру щодо України, в якому бере участь 101 держава світу, а також міжнародні організації. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський перед початком заходу.
«Нам вдалося об'єднати тут, у Швейцарії, 101 країну та міжнародні організації. На сьогодні така кількість зареєструвалася тут», — зазначив він.
За словами Зеленського, Україна ніколи не була зацікавлена у війні, єдина людина, яка її хотіла — очільник Кремля Володимир Путін. Попри агресію, глава держави вірить, що «світ сильніший».
Президент підкреслив, що Формула миру – це єднання світової більшості заради миру, заради повної дієвості цілей та принципів Статуту ООН, міжнародного права, а отже і глобальної безпеки.
Також Зеленський подякував кожній країні, яка готова допомагати Україні, а також заявив, що деякі держави та лідери відреагували на миротворчий імпульс Формули миру, хоч і не прибули.
Під час Саміту учасники обговорять три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців.
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