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В Офісі президента відкинули план радників Трампа щодо припинення війни в Україні

26 червня 2024, 11:19

В Офісі президента відкинули план радників Трампа щодо припинення війни в Україні

Будь-який план припинення війни з Російською Федерацією має базуватися на міжнародному праві, а мир має бути справедливим. Про це агентству Reuters заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи проект «мирного плану» ключових радників Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Подоляк зазначив, що війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності.

За його словами, заморозити війну, яка триває вже 28-й місяць, на нинішніх лініях фронту було б «дивно», адже Росія порушила міжнародне право та перебуває на українській території.

«Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у "формулі миру", запропонованій президентом Зеленським, там чітко сказано — мир може бути лише справедливим, і мир може бути лише на основі міжнародного права», — сказав Подоляк в онлайн-інтерв'ю Reuters.

Радник глави Офісу президента також підтвердив позицію Києва та назвав абсурдними оголошені раніше главою Кремля Володимиром Путіним умови припинення вогню.

«Ми бачимо план Путіна — він абсолютно безглуздий», — сказав Подоляк.

Раніше повідомлялося, що два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні у разі його перемоги на президентських виборах. Він передбачає надання Україні військової допомоги лише в тому випадку, якщо Київ почне мирні переговори з РФ.

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