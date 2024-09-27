Ще 9 дітей повернулися до України з окупації та РФ

В Україну вдалося повернути 9 дітей та 20-річного юнака з братом, які перебували на окупованих територіях та в Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець.



«Вік повернутих від 13 до 17 років. Деякі з них мають інвалідність та тяжкі хвороби», — повідомив він.



Омбудсмен зазначив, що за посередництва Катару діти зможуть возз'єднатися з родинами.



«Повернені українці — із Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму. Деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного російського вторгнення до України перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Згодом окупаційна влада вивозила їх до Скадовська та Росії», — розповів омбудсмен.



Дітей повернули у рамках президентського плану Bring Kids Back UA.

За даними правозахисних організацій із коаліції «Україна. П'ята ранку», російська влада депортувала від 260 тисяч до 700 тисяч українських дітей. Проте неясно, скільки з цих дітей було переселено разом зі своїми законними опікунами, після російської фільтрації.