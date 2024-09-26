На окупованій Луганщині заборонили роздрібний продаж алкоголю з 22:00 до 08:00: у деякі дні – повністю

26 вересня на засіданні «Народна Рада ЛНР» обмежила роздрібний продаж алкоголю на окупованій частині Луганської області. Про це стало відомо із повідомлення фейкового «парламенту».

Проєктом «закону» забороняється роздрібний продаж алкоголю з 22:00 до 08:00 за місцевим часом. Ці обмеження здебільшого не поширюються на продаж алкоголю під час надання послуг громадського харчування.

При цьому «документ» наділяє главу угруповання «ЛНР» правом за певних умов встановлювати додаткові обмеження часу продажу спиртних напоїв у місцях громадського харчування, розташованих у багатоквартирних будинках або на прилеглих до них територіях, а також інші обмеження чи заборони на реалізацію алкоголю, які не відображені у так званому «законі».

«Закон» встановлює повну заборону на продаж алкоголю у дні проведення масових заходів, присвячених святкуванню: Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Дня знань та Останнього дзвоника.

Фейковий документ визначає, що роздрібний продаж спиртних напоїв не допускається у місцях проведення концертів, фестивалів, свят, вистав та інших культурно-масових заходів, а також спортивних заходів, що проводяться на відкритих майданчиках, умови проведення яких визначаються окупаційними органами. Продаж спиртних напоїв на таких заходах заборонений за дві години до проведення, під час та через дві години після проведення заходу.

Відповідно до «закону», роздрібний продаж пива та пивних напоїв, сидру, пуаре та медовухи при наданні послуг громадського харчування здійснюється лише у ресторанах, барах, кафе та буфетах.

Нагадаємо, що 27 червня на Луганщині окупаційна влада ухвалила «закон», за яким колаборанти отримають житло переселенців.