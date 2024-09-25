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Пушилін заявив, що фейкова «ДНР» співпрацюватиме із Сирією у «сферах торгівлі та культури»: вже готова «делегація»

25 вересня 2024, 21:26

Пушилін заявив, що фейкова «ДНР» співпрацюватиме із Сирією у «сферах торгівлі та культури»: вже готова «делегація»

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін. Фото: особиста сторінка Пушиліна у Телеграм Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін. Фото: особиста сторінка Пушиліна у Телеграм

«Делегація» так званої «ДНР» незабаром вирушить до Сирії для активізації співпраці у «сферах торгівлі та культури». Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін, передає місцеве проросійське видання «ДАН».

Також Пушилін заявив, що нібито сирійські студенти мають великий запит на навчання у «вузах» окупованої Донеччини.

«У нас у планах зараз, і наші «вузи» переходять уже більшою мірою, і це набиратиме обертів, на очне навчання. Відповідно, у нас є великий запит і від сирійських студентів, тому ця ситуація більш тісно влаштовуватиметься», – сказав він.

Нагадаємо, що Росія посилає сирійців в «м'ясні штурми» на Луганщині, найманці «зникають безвісти».

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