«ДНР»: У Горлівці та Донецьку поранено п'ятьох мешканців під обстрілами

В угрупуванні «ДНР» заявили, що з початку п'ятниці, 27 вересня, на окупованій частині Донецької області поранено п'ятеро мирних жителів.



В окупованій Горлівці поранено троє людей. У мікрорайоні «Сонячний» дістали поранень дві мирні мешканки. У центрі — постраждала одна. Вранці у Микитівському районі міста внаслідок обстрілу було поранено 17-річну дівчину.



У Петровському районі Донецька поранено пенсіонера — він постраждав на вулиці Павлуновського.

Російські загарбники у п'ятницю, 27 вересня, обстріляли Мирноград Донецької області. Є постраждалий.



Крім того, окупанти завдали кілька ударів по Костянтинівці з різних видів озброєння.



Також під приціл окупантів потрапив мікрорайон Високо-Іванівка Слов'янської ОТГ. Попередньо ворог обстріляв його з використанням «УМПБ Д-30 СН». Мінно-вибухові травми, перелом та струс головного мозку отримала подружня пара.