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Росія вночі «шахедами» масовано атакувала Ізмаїл в Одеській області: є загиблі та багато поранених

27 вересня 2024, 08:49

Росія вночі «шахедами» масовано атакувала Ізмаїл в Одеській області: є загиблі та багато поранених

Наслідки атаки «шахедів» на Ізмаїл. Фото: Одеська ОВА Наслідки атаки «шахедів» на Ізмаїл. Фото: Одеська ОВА

Вночі 27 вересня росіяни ударними безпілотниками масовано атакували місто Ізмаїл Одеської області. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки загинули три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-річний чоловік. Поранення отримали 11 людей, серед яких дитина.

Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі та автомобілі. Виникли кілька пожеж, які рятувальники оперативно загасили.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що Ізмаїл атакували дрони-камікадзе «Шахед».

Оновлено 10:00: В пресслужбі Офісу генерального прокурора України повідомили, що кількість поранених зросла до 14 людей, серед них три дитини: два хлопчики 3 і 13 років та 14-річна дівчинка. 

Нагадаємо, що вночі 26 вересня російські війська вдарили по місту Торецьк на Донеччині, внаслідок чого дві людини загинули, ще дві – поранені.

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