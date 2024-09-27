Лубінець спростував інформацію про обмін дітьми із РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував повідомлення одного із іноземних медіа про «укладену угоду» між Україною, Росією та Катаром про обмін дітьми. Про це омбудсман поінформував у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 27 вересня.

«В одному із іноземних медіа поширилася інформація, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та Росією про обмін дітьми. Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає як відверте просування російських наративів», — підкреслив Лубінець.

Омбудсман нагадав, що Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених дітей. Водночас наголосив, що Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає їхньому поверненню до Росії, якщо вони знаходяться на нашій території.

«Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму потрібно дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей із депортації?», — заявив він.

Омбудсман ще раз наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності. Лубінець закликав українських та міжнародних журналістів не поширювати чергову російську пропаганду та звертатися до офіційних джерел.

Раніше французьке видання Le Monde повідомило, що Катар досяг домовленості з Україною та Росією про повернення тринадцяти дітей, переміщених через війну, під своєю егідою. Наголошувалося, що начебто дев'ять неповнолітніх та один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні, а до Росії повернуться четверо неповнолітніх.