За добу росіяни 20 разів обстріляли Донеччину: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під російський удар потрапили чотири райони прифронтового регіону, внаслідок цього десятки пошкоджених житлових будинків та будівель. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація на Донеччині наступна:



Волноваський район. У Золотій Ниві Великоновосілківської ТГ загинула людина. У Комарі 1 людина поранена, пошкоджено будинки на трьох вулицях.





Покровський район. Вдосвіта росіяни скинули керовану авіабомбу на Селидове — пошкоджено 37 приватних будинків, 6 п'ятиповерхівок і адмінбудівлю.





Краматорський район. У Ямполі Лиманської ТГ зруйновано 5 будинків і 6 господарчих споруд. У Предтечиному Костянтинівської ТГ пошкоджено 3 будинки.



Бахмутський район. Торецька ТГ зазнала серйозних обстрілів: у Торецьку 6 людей поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель та інфраструктурний об'єкт; у Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 2 будинки; у Північному поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 7 приватних будинків, 2 промислові будівлі, інфраструктурний об'єкт і адмінбудівля.



Раніше ми писали, що росіяни вдарили містом Селидово авіаційною бомбою.