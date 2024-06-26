На Покровському напрямку ЗСУ стримують російську армію: відбулося 13 бойових зіткнень, знищено 300 загарбників

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території, повідомляє Генштаб ЗСУ.



«За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість атак відбиті, бойові зіткнення продовжуються. Ситуація під контролем Сил оборони України», - йдеться у повідомленні.

Оновлена карта бойових дій на 26 червня 2024 року. Фото: deepstatemap.live

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямі склали майже 300 осіб убитими та пораненими, знищено танк, дві броньовані машини, дві артилерійські системи та два автомобілі. Ще один танк, дві гармати, два автомобілі та ББМ загарбників пошкоджено.



Відстань армії російських загарбників до Покровська зберігається в районі 30 км. Раніше стало відомо, що станом на 26 червня окупаційна армія РФ втратила в Україні 1220 солдатів пораненими та вбитими.