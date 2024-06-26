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На стадіоні у Штутгарті команду України підтримає більше вболівальників, ніж команду Бельгії

26 червня 2024, 14:48

На стадіоні у Штутгарті команду України підтримає більше вболівальників, ніж команду Бельгії

Форма України на матч із Бельгією. Фото Олександра Гливинського Форма України на матч із Бельгією. Фото Олександра Гливинського

Сьогодні, 26 червня у Штутгарті на «Арена Штутгарт» збірна України проведе свій останній матч групового раунду Євро-2024 проти команди Бельгії, де українську команду підтримуватимуть 11 147 уболівальників. Про це повідомляє УАФ.

На трибунах у німецькому місті очікується аншлаг — 54 000 глядачів, серед яких бельгійську команду підтримуватимуть 10 509 фанів, що на 638 осіб менше, ніж кількість уболівальників національної команди України.

«Арена Штутгарт», де України зіграє проти Бельгії. Фото Андрія Ющака

Сьогоднішній матч збірна України проведе у жовтому комплекті форми. Бельгійська команда зіграє у блакитному, початок матчу о 19:00 за київським часом.

Комплекти форм української та бельгійської збірних. Фото Олександра Гливинського

В оновленому рейтингу ФІФА 20 червня наш сьогоднішній суперник, команда Бельгії, посідає третє місце. Збірна України – 24-та.

У групі Е чотири команди мають однакову кількість набраних балів. І лише перемога України над Бельгією за будь-якого результату в паралельній грі Словаччина - Румунія виводить синьо-жовтих у плей-офф.

Україні потрібна перемога, щоб не залежати від матчу між Румунією та Словаччиною. Фото: uefa.com

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Словаччини у другому турі Чемпіонату Європи з футболу.

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