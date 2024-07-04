ЗМІ: Український дрон ударив по пороховому заводу в РФ

Внаслідок спецоперації української розвідки вранці 4 липня один із дронів-камікадзе вразив Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області РФ. Про це повідомила «Українська правда», посилаючись на джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони України.



Наслідки влучення, ступінь поразки та інформація про втрати противника поки що уточнюються.



Офіційна влада РФ заперечує факт ураження порохового заводу. Голова Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що «обидва БПЛА знищені. Жертв та руйнувань немає. Ситуація під контролем».



Попри це, місцеві жителі публікують у мережі відео, на яких чітко видно попадання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та займанням на території об'єкта.