СМИ: Украинский дрон ударил по пороховому заводу в РФ

В результате спецоперации украинской разведки утром 4 июля один из дронов-камикадзе поразил Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ. Об этом сообщила «Украинская правда», ссылаясь на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.



Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника пока уточняются.



Официальные власти РФ отрицают факт поражения порохового завода. Глава Тамбовской области Максим Егоров в частности отметил, что «оба БПЛА уничтожены. Жертв и разрушений нет. Ситуация под контролем».



Несмотря на это местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта.