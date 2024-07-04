Безпілотники атакували військову частину ГРУ у Ставропольському краї РФ: поранений російський розвідник

Вранці 4 липня два безпілотники атакували військову частину 33443 формувань особливого призначення ГРУ у селі Московське Ставропольського краю РФ. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела.

Один із БПЛА вибухнув, внаслідок чого поранений російський розвідник. Про ушкодження частини достеменно невідомо.

Нагадаємо, що 30 червня ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту російського угруповання військ «Днєпр» у передмісті окупованого Генічеська на Херсонщині – поранення міг дістати командувач Михайло Теплинський.