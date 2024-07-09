Росіяни вдарили по підприємству у Мирнограді

Місто Мирноград Донецької області потрапило під обстріл сьогодні вночі, 9 липня. Внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



«Орієнтовно о 4:30 зазнала обстрілу територія міста Мирноград. Пошкоджено складське приміщення промислового підприємства», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 8 липня вдарила по Донецькій області. Внаслідок атаки 4 людей загинули та 10 поранені.