На Донетчине за сутки четверо людей погибли, десять ранены в результате обстрелов армии РФ

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 8 июля, ударила по Донецкой области. В результате атаки 4 людей погибли и 10 ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 8 июля россияне убили 4 жителей Донецкой области: 3 в Покровске и 1 в Торецке», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 10 человек в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2072 человека, получили ранения — 5338. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские оккупанты продвинулись в городе Красногоровка Донецкой области.