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Орбан зустрівся з Трампом та обговорив свою «мирну місію» щодо України

12 липня 2024, 13:58

Орбан зустрівся з Трампом та обговорив свою «мирну місію» щодо України

Віктор Орбан та Дональд Трамп говорили про Україну. Фото: Getty Images Віктор Орбан та Дональд Трамп говорили про Україну. Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у США зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Сторони під час бесіди обговорили можливості миру в Україні, проти якої РФ веде війну. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зустріч політиків відбулася у домі Трампа у Мар-а-Лаго у Флориді. За словами спікера Орбана, це «як наступна зупинка його миротворчої місії».

«Дискусія розгорталася про можливості миру», — додав представник угорського прем'єра.

Перед цим Орбан здійснив візити до Києва, Москви та Пекіна за останні два тижні, як стверджує сам глава угорського уряду, за своєю «мирною місією», чим розлютив союзників у Північноатлантичному альянсі.

Зустріч Орбана в Москві з Володимиром Путіним, зокрема, викликала обурення інших членів НАТО, які заявили, що ця поїздка надає керівнику Кремля легітимності, коли Захід хоче ізолювати його через широкомасштабну воєнну агресію проти України.

Сам український президент Володимир Зеленський раніше на пресконференції на саміті НАТО прокоментував ініціативу Орбана і зазначив, що «не всі лідери можуть вести переговори», і для цього «потрібно мати певні повноваження».

А радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, відповідаючи на запитання про ініціативу Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США Дональд Трамп готовий віддати частину території України главі Кремля Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну.

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