Усі лідери Демократичної партії США підтримали Камалу Гарріс як кандидатку у президенти

У США всі лідери Демократичної партії підтримали Камалу Гарріс як кандидатку у президенти. Фото: CNN

Усі 50 лідерів штатів Демократичної партії підтримали віцепрезидентку США Камалу Гарріс як кандидатку у президенти від партії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

За інформацією Reuters, лідери штатів провели онлайн зустріч у неділю одразу після того, як Джо Байден оголосив, що не братиме участі у передвиборчих перегонах.

Зокрема, одне з джерел агентства стверджує, що Гарріс отримала «повну підтримку» як кандидатка від партії.

Остаточне рішення про офіційне висування буде ухвалено на з'їзді Демократичної партії, який заплановано на 19-22 серпня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що завершує свою передвиборчу кампанію та підтримує віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка балотуватися замість нього.