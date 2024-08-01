Атака дрона РФ: у Київській області поранено подружню пару

Результат атаки БПЛА у Київській області. Фото: Нацполіція

Внаслідок нічної російської атаки безпілотників РФ у Київській області постраждала подружня пара. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Результат атаки БпЛА РФ у Київській області. Фото: Нацполіція

«В одному із районів чоловік та дружина зазнали поранень. Потерпілих доставили до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки», — йдеться у заяві правоохоронців.



Сьогодні вночі, 1 серпня, у Києві та області пролунало три повітряні тривоги. Загальна тривалість атак російських БПЛА становила 1 год. 19 хв.



Нагадаємо, російська армія обстріляла Донецьку область, вбивши одну людину, ще 10 жителів поранені.