Атака дрона РФ: у Київській області поранено подружню пару

Внаслідок нічної російської атаки безпілотників РФ у Київській області постраждала подружня пара. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Результат атаки БпЛА РФ у Київській області. Фото: Нацполіція
«В одному із районів чоловік та дружина зазнали поранень. Потерпілих доставили до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки», — йдеться у заяві правоохоронців.
Сьогодні вночі, 1 серпня, у Києві та області пролунало три повітряні тривоги. Загальна тривалість атак російських БПЛА становила 1 год. 19 хв.
Нагадаємо, російська армія обстріляла Донецьку область, вбивши одну людину, ще 10 жителів поранені.
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