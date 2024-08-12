Армія РФ вдарила по Новогродівці: пошкоджено житлові будинки

Росіяни атакували Новогродівку. Фото: Новогродівська ГВА

Місто Новогродівка Донецької області у неділю ввечері, 11 серпня, потрапило під російський обстріл. Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської міської військової адміністрації.



«Окупанти завдали удару по житловому сектору міста. Внаслідок обстрілу отримали значні пошкодження приватні будинки», — йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих та загиблих немає.



У відомстві закликали мешканців громади скоріше евакуюватися до безпечніших міст України, адже ситуація на Донеччині залишається напруженою.



Раніше ми писали, що за 11 серпня росіяни поранили 10 мешканців Донецької області.