Армія РФ вдарила по Новогродівці: пошкоджено житлові будинки

Місто Новогродівка Донецької області у неділю ввечері, 11 серпня, потрапило під російський обстріл. Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської міської військової адміністрації.
«Окупанти завдали удару по житловому сектору міста. Внаслідок обстрілу отримали значні пошкодження приватні будинки», — йдеться у повідомленні.
Інформація про постраждалих та загиблих немає.
У відомстві закликали мешканців громади скоріше евакуюватися до безпечніших міст України, адже ситуація на Донеччині залишається напруженою.
Раніше ми писали, що за 11 серпня росіяни поранили 10 мешканців Донецької області.
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