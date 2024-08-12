Армия РФ ударила по Новогродовке: повреждены жилые дома

Россияне атаковали Новогродовку. Фото: Новогродовская ГВА

Город Новогродовка Донецкой области в воскресенье вечером, 11 августа, попал под российский обстрел. Об этом сообщили в пресс-службе Новогродовской городской военной администрации.



«Оккупанты нанесли удар по жилому сектору города. В результате обстрела получили значительные повреждения частные дома», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и погибших нет.



В ведомстве призвали жителей громады скорее эвакуироваться в более безопасные города Украины, ведь ситуация на Донетчине остается напряженной.



Ранее мы писали, что за 11 августа россияне ранили 10 жителей Донецкой области.