Армия РФ ударила по Новогродовке: повреждены жилые дома

Город Новогродовка Донецкой области в воскресенье вечером, 11 августа, попал под российский обстрел. Об этом сообщили в пресс-службе Новогродовской городской военной администрации.
«Оккупанты нанесли удар по жилому сектору города. В результате обстрела получили значительные повреждения частные дома», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и погибших нет.
В ведомстве призвали жителей громады скорее эвакуироваться в более безопасные города Украины, ведь ситуация на Донетчине остается напряженной.
Ранее мы писали, что за 11 августа россияне ранили 10 жителей Донецкой области.
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