З прифронтового села на Луганщині виїхали двоє людей

З прифронтового села Невське Луганської області вдалося евакуювати двох мешканців. Їм надали тимчасове житло на Донеччині. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Допомогли виїхати ще двом мешканцям прифронтового Невського. Це — 63-річна жінка та 25-річний чоловік. У разі потреби, Красноріченська військова адміністрація допоможе», — зазначив він.



Глава регіону вкотре закликав усіх евакуюватися, оскільки росіяни прицільно б'ють по населених пунктах зі ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, 13 серпня застосували майже 100 безпілотників, а також некерованими авіаційними ракетами окупанти вдарили неподалік Сергіївки.



«Штурмові дії росіян теж відбуваються зовсім поруч із Невським та Макіївкою. Активний противник і в Серебрянському лісі», — резюмував Лисогор.



Раніше ми писали, що на Донеччині продовжується примусова евакуація сімей з дітьми до більш безпечних регіонів України. Зокрема, жителі Мирнограду мають можливість жити на Полтавщині та на Дніпропетровщині.