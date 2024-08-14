Из прифронтового села на Луганщине выехали двое людей

Из прифронтового села Невское Луганской области удалось эвакуировать двух жителей. Им предоставили временное жилье в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Помогли выехать еще двум жителям прифронтового Невского. Это — 63-летняя женщина и 25-летний мужчина. В случае необходимости Краснореченская военная администрация поможет с решением вопросов, которые у них будут возникать», — отметил он.



Глава региона в очередной раз призвал всех эвакуироваться, так как россияне прицельно бьют по населенным пунктам из ствольной и реактивной артиллерии. В частности, 13 августа применили почти 100 беспилотников, также неуправляемыми авиационными ракетами оккупанты ударили неподалеку Сергеевки.



«Штурмовые действия россиян тоже происходят совсем рядом с Невским и Макеевкой. Активный противник и в Серебрянском лесу», — резюмировал Лысогор.



Ранее мы писали, что на Донетчине продолжается принудительная эвакуация семей с детьми в более безопасные регионы Украины. В частности, жители Мирнограда имеют возможность жить на Полтавщине и на Днепропетровщине.