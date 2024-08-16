У Київській адміністрації розповіли про нічну атаку дронів на столицю

Війська РФ вночі намагалися атакувати столицю України ударними безпілотниками. Ілюстративне фото

Росіяни вночі намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками, спрацювала ППО. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Про це вранці 16 серпня повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

«За інформацією Повітряних Сил, із району Курської області, за попередніми даними, було запущено ударні БпЛА. До столиці літальні апарати супротивника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога у місті тривала 44 хвилини. У Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони», — зазначив голова КМВА Сергій Попко.

Він додав, що останнім часом повітряні тривоги почастішали: напередодні було чотири за день. А з початку повномасштабного вторгнення за більш як 900 днів у Києві пролунало понад 1200 тривог.