В Киевской администрации рассказали о ночной атаке дронов на столицу

Войска РФ ночью пытались атаковать столицу Украины ударными беспилотниками. Иллюстративное фото

Россияне ночью пытались атаковать Киев ударными беспилотниками, сработала ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом утром 16 августа сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

«По информации Воздушных Сил, из района Курской области, по предварительным данным, были запущены ударные БпЛА. К столице летательные аппараты противника добрались примерно за 2 часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты. В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны», — отметил глава КГВА Сергей Попко.

Он добавил, что в последнее время воздушные тревоги участились: накануне их было четыре за день. А с начала полномасштабного вторжения за более чем 900 дней в Киеве прозвучало более 1200 тревог.