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В Киевской администрации рассказали о ночной атаке дронов на столицу

16 августа 2024, 08:04

В Киевской администрации рассказали о ночной атаке дронов на столицу

Войска РФ ночью пытались атаковать столицу Украины ударными беспилотниками. Иллюстративное фото Войска РФ ночью пытались атаковать столицу Украины ударными беспилотниками. Иллюстративное фото

Россияне ночью пытались атаковать Киев ударными беспилотниками, сработала ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом утром 16 августа сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

«По информации Воздушных Сил, из района Курской области, по предварительным данным, были запущены ударные БпЛА. К столице летательные аппараты противника добрались примерно за 2 часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты. В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны», — отметил глава КГВА Сергей Попко.

Он добавил, что в последнее время воздушные тревоги участились: накануне их было четыре за день. А с начала полномасштабного вторжения за более чем 900 дней в Киеве прозвучало более 1200 тревог.

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