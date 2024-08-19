Війська РФ просунулися у Нелипівці та Нью-Йорку Донецької області

Армія РФ просунулась у Нелипівці та Нью-Йорку Донецької області. Карта DeepState

Російські військові підрозділи просунулися на Донеччині, біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізного, Новожеланного, у Нелипівці та Нью-Йорку. Про це в ніч проти 19 серпня повідомив аналітичний ресурс DeepState.

При цьому наголошується, що українські війська звільнили від російських військових села Апанасівка, Снагость та Отруба у Курській області РФ.

«Сили Оборони звільнили Апанасівку, Снагость, Отрубу і просунулися в Ольгівці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що українська авіація знищила ще один міст на Курському напрямку РФ. У мережі з'явились відповідні кадри.