Війська РФ просунулися у Нелипівці та Нью-Йорку Донецької області

Російські військові підрозділи просунулися на Донеччині, біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізного, Новожеланного, у Нелипівці та Нью-Йорку. Про це в ніч проти 19 серпня повідомив аналітичний ресурс DeepState.
При цьому наголошується, що українські війська звільнили від російських військових села Апанасівка, Снагость та Отруба у Курській області РФ.
«Сили Оборони звільнили Апанасівку, Снагость, Отрубу і просунулися в Ольгівці», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що українська авіація знищила ще один міст на Курському напрямку РФ. У мережі з'явились відповідні кадри.
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