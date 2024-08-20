Армія РФ атакувала Тернопіль: було влучання у промисловий об'єкт, пожежу не ліквідовано

У Тернополі - пожежа. Фото: ДСНС

У ніч на 20 серпня російські війська завдали удару по промисловому об'єкту в Тернополі, внаслідок цього виникла пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації.



«Усі служби, необхідні для його ліквідації, оперативно виїхали на місце події. На щастя, ніхто з людей не постраждав. О 6:50 пожежу вдалося локалізувати», — під час брифінгу наголосив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

За його словами, близько 3-ї ночі сталося займання паливно-мастильних матеріалів на промисловому підприємстві. На місці працює 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальників, також було залучено 2 пожежні потяги з Тернополя та Львова.



Крім того, вранці було зроблено 7 вимірів на утримання продуктів загоряння у Тернополі та області. Наразі високих концентрацій шкідливих речовин не виявлено.



Раніше ми писали, що російська армія вночі у вівторок, 20 серпня, вдарила по території України за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе. Сили ППО збили 25 БПЛА, одну крилату та дві авіаційні ракети.