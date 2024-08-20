Армия РФ атаковала Тернополь: было попадание в промышленный объект, пожар не ликвидирован

В Тернополе пожар. Фото: ГСЧС

В ночь на 20 августа российские войска нанесли удар по промышленному объекту в Тернополе, в результате этого возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной военной администрации.



«Все службы, которые необходимы для его ликвидации, оперативно выехали на место происшествия. К счастью, никто из людей не пострадал. В 6:50 пожар удалось локализовать», — во время брифинга отметил заместитель начальника Тернопольской ОВА Виктор Устенко.

По его словам, около 3 ночи произошло возгорание горюче-смазочных материалов на промышленном предприятии. На месте работает 20 единиц техники и более 90 спасателей, также были привлечены 2 пожарных поезда из Тернополя и Львова.



Кроме того, утром было сделано 7 замеров на содержание продуктов возгорания в Тернополе и области. Сейчас высоких концентраций вредных веществ не обнаружено, - заявила генеральный директор ГУ «Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» Оксана Чайчук.



Ранее мы писали, что российская армия ночью во вторник, 20 августа, ударила по территории Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 25 БПЛА, одну крылатую и две авиационные ракеты.