Двоє людей загинули в Українську та Сіверську внаслідок ранкових обстрілів росіян

В Українську Селидівської громаді Донецької області росіяни вбили жінку, пошкодили дві багатоповерхівки. Ще одна людина стала жертвою артилерії РФ у Сіверську. Про це у середу, 21 серпня, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Крім того, сьогодні стало відомо про ще одну жертву вчорашнього обстрілу — у Торецьку загинув 36-річний чоловік», — написав у своєму телеграм-каналі начальник ОВА.
Нагадаємо, вдень 20 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна – поранена.
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