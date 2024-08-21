Двоє людей загинули в Українську та Сіверську внаслідок ранкових обстрілів росіян

Через ранкові обстріли росіян 21 серпня в Українську та Сіверську Донецької області загинули люди. Фото: ОВА

В Українську Селидівської громаді Донецької області росіяни вбили жінку, пошкодили дві багатоповерхівки. Ще одна людина стала жертвою артилерії РФ у Сіверську. Про це у середу, 21 серпня, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Крім того, сьогодні стало відомо про ще одну жертву вчорашнього обстрілу — у Торецьку загинув 36-річний чоловік», — написав у своєму телеграм-каналі начальник ОВА.

Нагадаємо, вдень 20 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна – поранена.