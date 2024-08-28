Військові РФ 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу

Наслідки обстрілу Донецької області, Фото: ДонОВА

За добу російські військові обстріляли 17 разів населені пункти Донецької області. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



Покровський район. У Селидовому поранено 2 людини, пошкоджено будинок. Зранку в Ізмайлівці Курахівської громади росіяни вбили 4 людей, зруйнували будинок; у Гірнику пошкоджено 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки. У Мирнограді обстріляна промзона, пошкоджено 9 будинків. Під вогнем — Очеретинська, Мар'їнська і Гродівська громади.



Краматорський район. У Закітному Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено; ще 1 будинок зруйновано у Торському. У Костянтинівці пошкоджено торговий павільйон і соціальний заклад.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді 2 людини загинули, пошкоджені 16 приватних будинків в 2 багатоповерхівки.



Зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 2718 осіб, у тому числі 392 дитини.