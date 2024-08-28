Военные РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины за сутки

За сутки российские военные 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщает областная военная администрация.
Покровский район. В Селидово ранены 2 человека, поврежден дом. Утром в Измайловке Кураховской громады россияне убили 4 человека, разрушили дом; в Горняке повреждены 3 частных дома и 2 многоэтажки. В Мирнограде обстреляна промзона, повреждены 9 домов. Под огнем — Очеретинская, Марьинская и Гродовская громады.
Краматорский район. В Закитном Лиманской громады 1 дом разрушен и 1 поврежден; еще 1 дом разрушен в Торском. В Константиновке поврежден торговый павильон и социальное учреждение.
Бахмутский район. В Часовоярской громаде 2 человека погибли, повреждены 16 частных домов в 2 многоэтажки.
Отмечается, что с линии фронта эвакуированы 2718 человек, в том числе 392 ребенка.
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