Десантники ЗСУ відбили штурми росіян на Курахівському напрямку: знищені кілька груп армії РФ

Знищення штурмових груп ЗС РФ на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Бійці 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ відбили російські штурми на Курахівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 79-ї ОМБр.

Після значних втрат росіяни суттєво обмежили застосування бронетехніки. Натомість вони кидають в атаку піхоту.

Підрозділи артилерії та оператори ударних дронів ЗСУ знищили кілька штурмових груп армії РФ ще далеко на підступах до передових українських позицій.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці знищили групу російських штурмовиків на Покровському напрямку.