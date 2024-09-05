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Росіяни за добу обстріляли кілька міст Донецької області: дві людини загинули, ще 10 – поранені

05 вересня 2024, 09:44

Росіяни за добу обстріляли кілька міст Донецької області: дві людини загинули, ще 10 – поранені

За 4 вересня росіяни вбили двох мешканців Донеччини – у містах Костянтинівка та Курахове. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще 10 людей в області за добу отримали поранення: шість – у Костянтинівці, три – у місті Торецьк та один – у місті Покровськ.

Нагадаємо, що 4 вересня росіяни обстріляли дорогу на виїзді з Торецька, внаслідок чого поранені люди, які намагалися залишити місто.

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