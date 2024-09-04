Россияне обстреляли дорогу на выезде из Торецка: ранены люди, которые пытались покинуть город

4 сентября ВС РФ нанесли удар по одной из автодорог на выезде из города Торецк Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в результате атаки получили ранения двое мужчин 51 года и один 47-летний гражданин.

«На момент атаки они находились в автомобиле, пытаясь выехать из города. У них диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы», – рассказала Медведева.

Напомним, что 4 сентября российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области, в результате чего ранения получила пенсионерка.