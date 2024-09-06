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Через атаку дрона біля Львова виникла пожежа

06 вересня 2024, 07:22

Через атаку дрона біля Львова виникла пожежа

Через падіння уламків російського дрону поблизу Львівської громади виникла пожежа: горять складські приміщення поблизу села Малехів. Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, рятувальники вже на місці та «мужньо виконують свою роботу».

Садовий зазначив, що на території Львівської громади цього разу все спокійно.

Він додав, що інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, Російська Федерація вранці 4 вересня здійснила масштабний обстріл Львова. Внаслідок тієї атаки загинули семеро людей, десятки — отримали поранення.

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