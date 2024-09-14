Ще один день під обстрілами: у поліції показали наслідки російських ударів по Донеччині

13 вересня російські війська зосередили вогонь на 12 населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено 60 цивільних об'єктів, повідомили в поліції.

За добу правоохоронці зафіксували 2405 російських ударів.

На Білицьке окупанти скинули дві керовані авіабомби «ФАБ-250» із модулями УМПК. Загинув мирний житель, двоє поранено. Пошкоджено багатоквартирний будинок, підприємство, церкву, СТО, автомобілі, господарські споруди.

Костянтинівку війська РФ атакували трьома авіабомбами «КАБ-250» із модулями УМПК та накрили з артилерії — загинула людина. Руйнуванням зазнали 2 багатоквартирні будинки, цех, газопровід.



Також через артобстріл загинув мешканець Богоявленки.



Ударом авіабомби «КАБ-250» з модулем УМПК у Полтавці поранено мирного мешканця, пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю.



У Кураховому внаслідок удару дрона травмовано людину.

У Покровську руйнування зазнали 2 приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури. Як повідомлялося, зруйновано міст.